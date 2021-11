Kontaveidi alagrupikaaslased pidasid maha tõelise maratonlahingu 

WTA aastalõputurniiri teises matšis pidasid Anett Kontaveidi alagrupikaaslased Karolína Plíšková ja Garbiñe Muguruza maha tõelise maratonlahingu. Kaks ja pool tunid kestnud kohtumise võitis tšehhitar Plíšková ja see tähendab ka seda, et vastavalt turniiri formaadile on tema meie esinumbri järgmiseks vastaseks.