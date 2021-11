Andres Sõber Kalev/Cramo kõikuvast vormist: kas on vaja mängida nii paljusid liigasid? 

„Minu arvates on mõttetu neid nii kõvasti kritiseerida nagu mõned teevad ja minu arvates on nad väga tublid poisid,“ ütles Sõber hakatuseks. „Mina ütlen, et nad mängivad pidevalt üle oma nivoo ehk üle oma tegelike võimete, sest võidud Bursa Tofase või CSKA üle on metsik eneseületus. Samas kui nende mängude kõrval võidad vaevalt Riia ülikooli amatöörmeeskonda, siis see näitab, et meeskond pole jube hästi komplekteeritud.“