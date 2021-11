Kriisa ja kompanii mängud USA üliõpilasliigas jõuavad otsepildis Eesti kossusõpradeni 

TV3 Grupp annab teada, et sõlmis ESPN Sports Mediaga eksklusiivse mitmeaastasese koostöölepingu. See tähendab seda, et Baltikumi korvpallifännid saavad elada kaasa Ameerika kolledžikorvpalli (NCAA) meeste esimese divisioni mängudele, kus tulevaste NBA superstaaride kõrval toimetab ka mitmeid Eesti, Läti ja Leedu noormängijaid. TV3 Sport kanalid ja voogedastusteenus Go3 kannavad üle nii iganädalasi põhihooaja kui ka kevadisi March Madness mänge.