Kontaveidi järgmine vastane: saan nüüd natuke rahulikumalt võtta 

„Ausalt öeldes oli see võit väga oluline, sest loomulikult saab nüüd natuke rahulikumalt võtta,“ vahendas Pliškova sõnu WTA koduleht. „See ei tähenda, et ma võin nüüd järgmise matši kaotada. Loomulikult ei taha mitte keegi ühtegi kohtumist kaotada, aga vähemalt ei tunne ma enam võidusurvet. Mul on üks võit olemas ja see ei tähenda, et ma ilmtingimata kahest kaks pean võitma.“