TÄNANE OOTUS: milliseks kujuneb Kontaveidi ja Pliškova mäng? 

Kahes arvestuses on Pliškova Guadalajaras mängivatest tennisistidest esikohal. Üks neist ei oma tulemuste suhtes erilist tähtsust – tšehhitar on kaheksast osalejast pikim (186 cm). Kuid ta on ka selles seltskonnas finaalturniiride edukaim mängija kolme poolfinaaliga aastatel 2017-2019. Garbine Muguruza (Hispaania, 6) on jõudnud korra poolfinaali ja ülejäänud pole varem WTA finaalturniiril mänginudki. Pliškova on olnud maailma esireket, aga selles arvestuses ta üksi ei juhi, sest ka Muguruza on olnud esireket ja pealegi hispaanlanna on slämmiturniiridel edukam.