Olümpiasõudja Udam läks Eesti Energiasse lahendama inimkonna selle sajandi üht suurimat väljakutset 

See ei tähenda, et tippspordiga on kõik. Koondise peatreeneri Veikko Sinisalo ja sõudeliiduga on kokku lepitud, et Udam treenib iseseisvalt Tallinnas ja hoiab piisavat vormi, mille peale annaks soovi korral timmida terav minek. Kas ja millal see tung tekib, ei oska Udam ütelda, kuid märgib, et narr oleks uisapäisa tippsõudmisest loobuda ja siis mõne aja pärast saba jalge vahel paadikuuri tagasi hiilida.



Udamil on taskus kuulsa Harvardi ülikooli bakalaureusekraad – cum laude, muide – mehaanikainseneerias, kuid pikas plaanis köidab teda energeetikavaldkond. „Meil on inimkonnana sel sajandil väga suur väljakutse, kuidas eksisteerida rahulikult koos maakeraga nii, et me seda kütuste ja tarbimisega lõplikult ära ei kurnaks,“ osutab ta.



„Kliima soojenemine, liigne põllupidamine ja muud probleemid tekitavad olukorra, kus mingi hetk võivad hakata juhtuma pöördumatud katastroofid. Energeetikas on vaja leida taastuvenergiaallikaid, millega suudame roheliselt töös hoida meie tööstus- ja transpordisektorit.“



Udami ülesanne Eesti Energias ongi lihtsustatult öeldes välja selgitada, kas Eestis oleks turgu vesinikkütusele ning viia kokku pakkuja ja nõudja. Näiteks Tartu linn soovib olla ses vallas esirinnas.



„Maailmas toodetakse väga palju vesinikku, Eestis mitte. Meie suur eesmärk on, et Eesti oleks vesinikuriik,“ osutab Udam.



„Kui vesiniku tootmine põhineb näiteks vesiniku elektrolüüsimisel, siis me otseselt ei tee elektrolüüsereid, aga otsime, kuidas neid Eestis tööle panna ja kas Eestis leiduks ka vesiniku tarbijat.



Üldiselt on vesinik veel natuke kallis võrreldes tavaliste kütustega, aga päikese- ja tuuleenergia lähevad muudkui odavamaks, seega saame aina rohkem toota odavalt täiesti taastuvenergial põhinevat vesinikkütust.“



Kuivõrd Udam asus ametisse novembri alguses, elab ta alles uude rutiini sisse. Ideaalis sooviks ta ärgata kell 5, teha tugev trenn ja minna siis kontorisse, aga möödunud neljapäevase seisuga polnud õnnestunud veel nii vara maast lahti saada. Näiteks tol päeval astus ta, jooksuriided seljas, toast välja kell 6.20.



„Olen pikalt mõelnud ja unistanud, et saaks oma vaimset potentsiaali maailma mastaabis rakendada. See on väga hea koht, kuidas energeetikavaldkonda sisse saada ning energia- ja kliimaprobleemidesse süveneda.“