ÕL BELGIAS | Vastaste juhendaja tunnustas Häberlid: „Eesti näitab uue peatreeneri käe all fantastilist organiseeritust.“

Kui Belgia koondise tähtmängija Kevin de Bryne tunnistas pressikonverentsil, et ta ei suvatsenud eelmist Eesti ja Belgia matši isegi vaadata, siis peatreener Roberto Martinezi sõnul on eestlased Thomas Häberli käe all väga ohtlikud. Eelkõige tõi ta esile sinisärkide organiseerituse ning Rauno Sappineni ja Henri Anieri ründeduo.