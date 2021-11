ÕL BELGIAS | Thomas Häberli: „Belgia tahab meid võita, aga sama oli Walesiga ja saime neilt viigi kätte.“  

Belgia vajab laupäeva õhtul võitu, sest sellega nad kindlustaks otsepääsme Katari. Viigi või kaotuse puhul selguks nende saatus eeldatavasti viimase vooru võõrsilmängus Walesiga. Eestil justkui pole millegi peale mängida, sest tabeli neljas koht näib väga kindel. Häberli meelest see ei tähenda, et tema hoolealused läheksid matšile sirge jalaga. „Kui sa pole selleks mänguks motiveeritud, siis on midagi valesti. Belgia tahab võita, aga sama oli Walesiga ja saime neilt viigi kätte. Belgia pole muidugi Wales, vaid tugevam. Meil peab kõik õigesti minema. Saab olema keeruline ülesanne,“ rääkis 47aastane loots.