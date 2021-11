Kas Kontaveit on aastalõputurniiri suursoosik? Põrmustatud Pliškova: „Võimalus on suur.“ 

„Ma naudin väljakul olemist, mul on seal lõbus – see on peamine põhjus, miks mul on hästi läinud. Tunnen et suudan kõigile vastu hakata. Ma ei oota kunagi lihtsat mängu, aga proovin iga kord endast parimat anda,“ ütles 6 : 4, 6 : 0 skooriga nüüd juba 12. matši järjepanu võitnud Kontaveit. „Iga võit hooaja lõpu poole andis mulle veidi enesekindlust juurde. Pallid on Clevelandi turniirist (Augusti lõpus, esimene neljast turniirist, mis Kontaveit aasta teises pooles võitis – V. V.) saati veerema läinud. Olen enda uuelt treenerilt [Dmitri Tursunovilt] ka õpetussõnu kuulda võtnud, ta on minu tiimi uut energiat toonud.“