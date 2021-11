SÕBRAD SAAVAD KOKKU: Xavi tõi esimese liigutusena vana kamraadi Barcelonasse tagasi 

2008 – 2016 Barcelonas veetnud Alves on kuuekordne Hispaania meister. Lisaks on ta võitnud kolm Meistrite liiga tiitlit ja neli korda Hispaania karikavõistlused. Juventusega võitis ta ühe Itaalia meistritiitli, PSG-ga kaks Prantsusmaa oma. Lõppenud suvel tuli ta Brasiilia koondisega kaptenina olümpiavõitjaks.

Alves sõlmis klubiga lepingu käimasoleva hooaja lõpuni, aga seda on võimalik aasta võrra pikendada. Üleeile kindlustas Brasiilia esimese Lõuna-Ameerika koondisena pääsu MMile ja on avalik saladus, et Alvesi suureks eesmärgiks on ka maailmameistritiitli võitmine.