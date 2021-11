BALE 100! Endine koondisekaaslane meenutab: Gareth tahtis ise Eesti vastu karistuslööki lüüa, aga õnneks olin ma kapten ja lõin selle sisse! 

Kui naljad kõrvale jätta, siis tunnistas Davies, et jalgpallioskustelt oli ta teistest üle. „Oli näha, et ta oli teistsugune. Kui ta esimest korda U21 koondisega liitus, siis ei teadnud teda eriti keegi, kuigi Brian Flynn (koondise peatreener – R. V.) ütles mulle juba siis, kui kaugele ta jõuda võib. Mäng oli tema jaoks ikka väga lihtne. Oli näha, et üle teise käigu ta sisse ei pannud.“

„Ta tahtis minult üht karistuslööki ära võtta ja pidin näitama, et ma olen kogenum mängija. Ütlesin talle lihtsalt, et „mina olen kapten ja löön karistuslööke“. Võib vist öelda, et see on minu elu üks kuulsusrikkamaid hetki. Õnneks lõin selle sisse! Pall vist lendas kuidagi õnnelikult üle väravavahi, see tegelikult poleks pidanud sisse minema.“