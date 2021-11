OTSEBLOGI | Kas Sappinenita alustav jalgpallikoondis näitab Belgiale hambaid? 

Koondise esiründaja Rauno Sappinen ütles kohtumise eel, et kahe kuu tagusest matšist on tehtud omad järelduses. „Analüüsisime läbi, mida tegime hästi ja mida saab parandada,“ rääkis ründaja. „Iga päev pole võimalik end maailma ühe parima meeskonna vastu proovile panna. See on meile hea võimalus, peame sellest kümne küünega kinni haarama. Belgial on palju individuaalselt häid mängijaid, aga mängitakse meeskondlikult. Kogu see individuaalne kvaliteet on tervikuks kokku pandud.“