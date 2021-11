Kontaveidi järjekordse võidu järelkajad: „Ebareaalne!“, „Vinge!“, „Mis on Joe Bideni plaan, et tema võimutsemine lõpetada?“ 

Tenniseekspert Jose Morgado nentis lihtsalt fakte: „Anett Kontaveit oli viimane mängija, kes kindlustas koha Guadalajarasse ja on nüüd esimene, kes kindlustas koha poolfinaalis. 12 võitu järjest. Viimasest 30 mängust 28 võitu.“

Tennisehuviline @BetOnJimmy: „Kontaveit on planeedi parim naistennisist. Tema ja [Ashleigh] Barty on esimene-teine, kusjuures paremuselt kolmas ei saa neile ligilähedalegi. Loodetavasti kohtuvad nad varsti omavahel. Kontaveidi vorm on praegu siiski täiesti ebareaalne.“