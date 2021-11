Uus peatreener tartlastele võitu ei toonud: „Ühe nädalaga meeskonda ümber ei tee.“ 

Tartu Ülikool Maks & Moorits peatreeneri Nikolajs Mazursi hinnangul eksiti põhitõdedel, mille vastaste kogenud mängijad ära kasutasid.

„Eksisime täna palju korvpalli põhitõdede osas – tegime pallikaotuseid ega suutnud lauavõitlust kontrollida. Tahame loomulikult võita, aga tuleb arvestada, et Ogrel on seitse väga kogenud mängijat, kes kõik eksimused ära karistavad. Kogenud mängijad loevad olukordi paremini ja reageerivad kiiremini – tean seda meeskonda ju väga hästi. Selle ühe nädalaga meeskonda ümber ei tee; jätkame mängijatega tööd, sunnime neid tagant ja ühel hetkel hakkab see ka võite tooma,“ rääkis Mazurs mängujärgselt.