Munandi kaotanud vabavõitleja säilitas positiivse meele: muidugi kui teisest ka ilma jään, siis on jama... 

„Ma ei soovita mitte kellelgi seda läbi elada,“ tõdes haiglas operatsioonist taastuv Lohsen. „Kuid sel ajal, kui olen siin paranemas, olen näinud, kui palju sellest on kirjutatud ja kui palju sellest on räägitud. See on hullumeelne! Ma olen saanud toetavaid sõnumeid inimestelt, keda ma üldse ei tunne ja näinud tonnide kaupa häid nalju, mis on pannud mind korralikult naerma. Ja seda on mulle praegu väga vaja.“

11 profimatšist üheksa võitnud Lohsen selgitas, et sai trennis põlvehoobi kubemesse, mistõttu tema vasakpoolne munand sai nii tõsiselt kahjustada, et see tuli operatsiooni käigus eemaldada. Siiski olid arstid talle kinnitanud, et ühe munandi kaotus ei mõju surmahoobina tema testosteroonile või võimele saada lapsi ning see pani ka mehe enda natuke nalja viskama.

„Muidugi kui ma peaksin ka teise munandi kaotama, siis on jama lugu. Nii et nüüdsest on nii, et see, kes lööb mind mu viimasesse munandisse, pole enam minu sõber,“ ähvardas Lohsen.