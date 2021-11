AASTALÕPUTURNIIR: Badosa kindlustas alagrupi esikoha, Sabalenka tuli rongi alt välja 

Teise grupi viimased matšid peetakse Eesti aja järegi täna õhtul ja homme varahommikul. Kell 22 lähevad vastamisi tšehhitarid Barbora Krejčíková (WTA 3.) ja Karolína Plíšková (WTA 4.) ning kell 3.30 asub Anett Kontaveit (WTA 8.) madistama hispaanlanna Garbiñe Muguruzaga (WTA 5.). Kontaveidil on tabelis kaks võitu ja tema pääs poolfinaali on kindel; Plíškovál ja Muguruzal on kirjas üks võit ning Krejčíková on kaotanud mõlemadsenised matšid.