SPIKKER: kes on jõudnud MMile ja kelle seis on hapu? Kas soomlased murravad end play-off'i? 

Esmalt meenutagem MMile pääsemise formaati. Euroopas on kokku 10 valikgruppi, millest otsepääsme teenib vaid iga grupi võitja. 10 teiseks jäänud meeskonda ja lisaks kaks tiimi rahvuste liiga põhjal loositakse omakorda kolme play-off-süsteemis mängitavasse alagruppi, kust MMile pääsevad vaid võitjad (ehk kokku kolm koondist). Seega: või sees on need, kes grupi võidavad, ülejäänute puhul on selge, et nii mõnigi kõva koondis jääb MMilt eemale. Kuid kõigest järgemööda.