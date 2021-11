Paula Badosa keeruline tee tippu: edu juunioride seas, võitlus depressiooniga ning viimaks jõudmine ihaldatud maale 

Kuigi naiste tennise hetke kuumimaks nimeks võib pidada võidult võidule marssivat Anett Kontaveiti, siis temast kaugele maha ei jää ka Hispaania kaunitar Paula Badosa ning paljud tennisefännid loodavad, et just nemad kaks kohtuvad ka WTA aastalõputurniiri finaalis. Sarnaselt Kontaveidile on ka homme oma 24. sünnipäeva tähistava Badosa jaoks just tänavune aasta kujunenud murranguliseks.