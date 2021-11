MULTITALENT: elektrikust jalgpallur tõi pimedusse mattunud staadionile voolu tagasi 

Et kohtumine siiski jätkuda saaks, asuti uurima, et ehk on pealtvaatajate sekka ära eksinud mõni õppinud elektrik. Ent siis astus esile hoopis Dunstoni poolkaitsja Phil Turnbull, kes teatas, et tegelikult töötab ta jalgpallivälisel ajal elektrikuna ning ta suundus asjatundlikul moel staadioni elektrikapi juurde.