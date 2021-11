DOKTORI LAHKUMINE! „Iga laps, kes sel ajal sündis ja mootorrattaga sõitma hakkas, tahtis olla Valentino Rossi.“ 

Selleks härraks oli nimelt Doktori hüüdnime kandev Valentino Rossi. 42aastane suurmeister on täpselt poole oma elust veetnud tsiklisõidu kõige kõrgemal tasemel ehk MotoGPs – debüüdi tegi ta aastal 2000, kui sari kandis veel mootorimahu järgi nime 500cc! „Kui sa ütled motoringrada, siis enamik inimesi mõtlevad kohe kollasele 46le ja Valentino Rossile,“ nentis Eesti edukaim ringrajasõitja Hannes Soomer.

Nakkav karakter

Järgmisel aastal üheksakordset maailmameistrit Rossit enam stardis ei ole. „Tema on see, kes selle spordiala tervikuna nii kuulsaks tegi. Sportlikud tulemused on üks asi – maailmameistriks on tulnud ka palju teisi mehi –, aga tema populaarsus on fenomenaalne. Ta meeldis inimestele. See ongi kõige suurem pärand. Oma sõuga andis ta spordile nii palju juurde.“

Aga mis see miski on, mis Rossi kõigile meele järgi tegi? „Kui seda teaks ja oskaks sõnadesse panna, siis võiks seda paljud järgi teha. Aga ei suudeta,“ arutles Soomer. „Ta suudab igast olukorrast võitjana välja tulla ja võib-olla inimesed tahavadki edu juures olla. Kui võrrelda Rossiga kaheksakordset maailmameistrit Marc Marquezi, siis tema on väga professionaalne ja talenti on tal isegi ehk rohkem, aga Rossi on suurem kuju. Rossi võttis vabalt ja ei võitnud kunagi iseenesestmõistetavalt. Ta ei olnud kunagi kvalifikatsioonis liiga tugev, aga leidis pühapäeval sõidus lisakäigu ja võitis.“

Anastassia Kovalenko imetles Rossi juures tema kohanemisvõimet. Kuivõrd 42aastaselt karjääri lõpetanud Itaalia imemees jõudis sõita väga erinevatel ajastutel, pidi ta ka oma tsiklitaltsutamistehnikat ajas muutma.

„Varem sõideti tsikli peal hästi püsti ja põlv väljas. Rossi oli aga oma viimastel aastatel üks sellistest sõitjatest, kes kallutas oma ülakeha palju rohkem kui tsiklit. Suurt sõitjat eristabki tavalisest sõitjast see, et ta on võimeline oma sõidustiili muutma ja jõuab tehnikaga kaasas käia. On palju sõitjaid, kes seda ei suuda ja jäävad toppama,“ ütles Kovalenko.

Kovalenko imetleb Rossi puhul ka tõsiasja, et ta suudab alale nii palju vastu anda. Selle parimaks näiteks peab ta mehe loodud VR46 Sporting Academy't, mis on Itaalia noortele hüppelauaks MotoGPsse. „Tänu sellele on Rossi saanud oma õpilastega koos sõita. See on veel üks aspekt, mis teeb temast suursuguse kuju. Ta aitab noortel tippu jõuda ja see on väga oluline.“