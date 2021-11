ŠOKK! Kohtuniku märtsikuine otsus röövis Portugalilt MM-pileti ehk Serbia tegi Lissabonis imet 

Viigist oleks piisanud Portugalile, aga mitte Serbiale. See tähendas, et külalised vajasid kindlasti võitu ja selle nad lõpuks ka said, kui Fulhami väravamasin Aleksandar Mitrovic 90. minutil peaga otsustava värava ära lõi.

Portugali jaoks on saatus aga eriti karm, sest kevadel lõi Cristiano Ronaldo Serbiale esimeses omavahelises mängus neljandal üleminutil igati määrustepärase värava, aga segastel asjaoludel jäi kohtunikel märkamata, et pall päriselt üle väravajoone käis. Seega jäi värav lugemata ja mäng lõppes 2 : 2 viigiga.

Kui praegu võtta Serbialt üks punkt ära ja panna Portugalile juurde, siis oleksid nad igati õiglaselt MM-finaalturniiril. Täpselt nii kalliks Danny Makkelie brigaadi otsus Portugali jaoks läkski. Koondise peatreener Fernando Santos sõnas mängujärgselt, et Makkelie käis temalt isiklikult vabandust palumas. „Kohtunik nägi seda pärast ning tuli minu juurde, et oma viga tunnistada. Mõistagi ei korva see tõika, et me ei mänginud piisavalt hästi. Kuid kuna pall oli väravas, oleks see pidanud lugema,“ ütles ta toona Eurosportile.