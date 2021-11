ÕNNETU KURADITOISIN! Kontaveit kaotusest: „Tegin liiga palju lihtvigu ja ei mänginud eriti hästi.“ 

Eks iga seeria peab lõpuks otsa saama ja Kontaveit valis enda võiduhoo pidurdumiseks kõige sobivama hetke: matšis Muguruzaga oli mängus küll ports auhinnaraha ja edetabelipunke, kuid turniiri käigu osas see suurt ei muutnud. Kuna päeva avamatšis alistas Karolína Plíšková (WTA 4.) rahvuskaaslase Barbora Krejčíková (WTA 3.), sammus mõlemast tšehitarist parem olnud Kontaveit ose väljakule teadmises, et ta on kindlasti alagrupi võitnud.