MAAILMAREKORD KÄES: ultramees Ratasepp purustas prantslase aja lausa 82 tunniga 

Eile jõudiski Ratasepp Fuerteventural finišisse 41. päeva järjest ja sai enda nimele posu rekordeid. Nüüd on maailmas kaks meest, kes 41 päevaga läbinud 41 ultratriatloni. Kui prantslane Ludovic Chorgnon suutis seda 2015. aastal ajaga 533:41.00, siis Ratasepp on temast 82 tundi kiirem. Eestlase on senise katsumuse läbinud ajaga 451:01.06.