VIDEO | Miks oli Ronaldo nii endast väljas? Portugali treener: „Ta lasi emotsioonidel kõlada." 

Serbia vajas Portugali vastu edasipääsuks ilmtingimata võitu ja see kindlustati ära 90. minutil, mil otsustava värava lõi Aleksandar Mitrovic. See šokeeris kogu Lissaboni staadionile kogunenud täismaja publikut ja ka Portugali mängijaid. Lõpuvile näitas telepilt ilmselgelt endast väljas Cristiano Ronaldot, kes rääkis midagi Serbia kaitsja Strahinja Pavlovici ja Portugali peatreeneri Fernando Santosega.

Kui Ronaldo märtsikuine löök – mis selgelt Serbias väravajoone ületas – oleks lugenud, siis oleks MM-finaalturniirile pääsenud Portugal. Praeguseks neil seda piletit veel ei ole, aga treener on kindel, et sinna jõutakse.

„Me ei mänginud sugugi hästi ja peame fännidelt vabandust paluma. Portugallased on ilmselgelt kurvad, sarnaselt meile. Aga ma garanteerin, et minu meeskond jõuab Katari MMile. Peame lihtsalt play-offidest, millega me pole harjunud, läbi pääsema. Portugal on mänginud play-offis kolm korda ja alati edasi pääsenud.“