MMILE PÄÄSU OOTEL! Soome on järgmiseks vutiimeks valmis. Ats Purje: "Soome on küps, see pole enam juhus." 

Mõistagi troonib Soome spordimaastiku tipus jäähoki ja seda ilmselt igavesti. „Soomlased on alati selline rahvas olnud, et kui tuleb tulemus, siis minnakse sellega kaasa. Kui mujal hästi ei lähe, siis tuuakse vabanduseks, et nad ongi ikkagi jäähoki inimesed,“ arutles Soomes enam kui kümme hooaega vutti mänginud Ats Purje Õhtulehega rääkides. Aga aina enam kindlustab hoki kõrval positsiooni just jalgpall.