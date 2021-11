Eesti kurlinguässad said olümpia kvalifikatsiooni peaproovil teise koha. Lill: „Olime mentaalselt valmis ja rahulikud.“

Marie Kaldvee ja Harri Lill said Poola MK-etapil teise koha.

Kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill said Poolas Łódźis toimunud tugeva koosseisuga MK-etapil teise koha, sealjuures poolfinaalis alistasid nad Pyeongchangi OMi hõbemedalistid. Lille sõnul oli tegu detsembrikuus toimuva olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiri peaprooviga. „Heameelt tegi peamiselt see, et mängisime head kurlingut,“ tunnistas ta.