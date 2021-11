ÕL TŠEHHIS | Prahas kevadist 2 : 6 õudust ei kordu! Thomas Häberli: „See polnud Eestile ilus õhtu, homme tuleb aga täiesti erinev.“ 

Mäletatavasti märtsikuus sai Eesti „kodumängus“ Poolas hävitava 2 : 6 kaotuse. Ei tasu aga unustada, et too matš oli harukordne koroonaviiruse tõttu – puudus nii esimest korda koondist juhendama pidanud Häberli kui ka hulganisti põhimängijaid. Korduskohtumiseks on aga olukord muutunud.