Vihane Mercedese vormelitiimi boss: tänasest on diplomaatiaga kõik! 

Mercedes meeskonna pealik Wolff oli vihane juba laupäeval, kui Hamiltoni masina tagatiiva DRS-süsteemi pilu ei vastanud paari millimeetri võrra nõuetele ja nii tõsteti britt sprindivõistluse stardis viimasele kohale. Austerlase sõnul on teised tiimid pääsenud sarnases olukorras karistuseta. „Nägime seda eelmisel nädalavahetusel Red Bulli puhul ja palju muid kordi varemgi,“ kinnitas Wolff portaalile ESPN, et teised meeskonnad on saanud masinat sättida reeglitele vastavaks, aga neile väänati kogu rauaga.