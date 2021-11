ÄRATUSKELLAD TIRISEMA! Kontaveit kohtub eeloleval ööl oma hea sõbrannaga: "Oleme harjunud, et aeg-ajalt peame sõpruse platsi kõrvale jätma." 

Veel kolmanda seti keskel olid kõik võtmed Sabalenka käes, kes oli ees korra Sakkari servi murdnud ja ees 3 : 1. Seepeale võitis aga kreeklanna viis geimi järjest ja purjetas ise poolfinaali.

Sakkari ja Kontaveit on eakaaslased ja lähedased sõbrannad, kes on omavahel vastamisi läinud koguni 11 korral. Omavaheliste mängude suhe on 6 : 5 Sakkari kasuks, aga viimati mindi vastamisi Ostrava turniiri finaalis, kus teenis 6 : 2, 7 : 5 võidu Kontaveit. Tokyo olümpia avaringis võitis samas just Sakkari 7 : 5, 6 : 2.

„Teame Anetiga üksteist väga hästi ja see on isegi veidi hirmuäratav. Oleme sama vanad (iseenesest on Sakkari küll 26 ja Kontaveit 25, aga mõlemad on sündinud 1995. aastal - R. V.) ja omavahel väga palju mänginud. Pärast Moskvas poolfinaalis kaotamist ütlesin Anetile, et „Guadalajaras näeme“, aga ta arvas, et ei jõua siia. Siin ta aga on ja ta igati väärib seda kohta. Ta on suurepärane tüdruk,“ sõnas Sakkari pressikonverentsil.

„Pärast 11 omavahelist kohtumist oleme harjunud, et aeg-ajalt peame oma sõpruse platsi kõrvale jätma ja keskenduma sellele, mida väljakul teha. Me oleme ilmselgelt väga võrdsed tennisistid. Anett on näidanud uskumatuid tulemusi, ta on imeline inimene ja väärib kohta siin turniiril.“