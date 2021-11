ÕL TŠEHHIS | TÄNA OTSEBLOGI | Kas Eesti jalgpallikoondis lõpetab valiksarja Prahas positiivsel toonil?  

Eestlased soovivad Thomas Häberli käe all lõpetada aastat positiivsel toonil, ent eilsel pressikonverentsil andis peatreener mõista, et viimases kahes mängus Belgia ja Tšehhi vastu võõral väljakul astumine teeb selle keerukaks. Küll aga ollakse pärast laupäeval Belgialt saadud 1 : 3 kaotust tänase kohtumise osas optimistlikult meelestatud ning nähakse võimalusi, kuidas võõrustajaid haavata.

Kindlasti ei tule see sarnane märtsis toimunud mängule, mil Eesti sai Poolas peetud „kodumängul“ laastava 2 : 6 kaotuse. Ei tasu aga unustada, et too matš oli harukordne koroonaviiruse tõttu – puudus nii esimest korda koondist juhendama pidanud Häberli kui ka hulganisti põhimängijaid.

Kui eestlased on matši resultaadist hoolimata alagrupis neljandad ning midagi väga kaalukat mängus pole, siis tšehhidel on põhjust pingutada – kuigi nad on taganud edasipääsu märtsis toimuvasse play-off'i, siis enda ja Belgia võidu korral (kes kohtub samal ajal Walesiga) saadakse sõelmängudeks parem asetus. Niimoodi hoidutaks esimeses voorus keerulisematest vastastest ning saadakse koduväljakueelis.