SKANDAAL! Jordaania jalgpalliliit kahtlustab Iraani räiges pettuses 

„Arvestades meie esitatud tõendeid ja võistluse olulisust, palume, et AFC algataks sõltumatutest ekspertidest koosneva paneeliga läbipaistva ja ausa uurimise, et teha selgeks nii kõnealuse mängija kui ka teiste võistkonnaliikmete sugu. Eriti seepärast, et Iraani naiste jalgpallikoondisel on varem dopingu- ja sooprobleeme esinenud,“ kirjutas Jordaania jalgpalliliidu peasekretär Samar Nassar kirjas, mida jagas Twitteris alaliidu president Ali Bin al-Hussein.