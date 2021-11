OTSUSTA ISE: kas Verstappen surus Hamiltoni meelega rajalt?! 

Ent too 48. ringi intsident pakkus ikkagi jutuainet. Mercedese tiimi pealik Toto Wolff lausus, et Verstappen läks liidrikoha kaitsmisel üle piiri ning pidanuks saama vähemalt viiesekundilise ajakaristuse. Ta nimetas kohtunike otsust olukorda üldse mitte uurida naeruväärseks.

Mercedes teatas täna Eesti aja järgi kella 17.30 paiku, et kaebab edasi otsuse, et Verstappen ei saanud karistada.

Sarja võistluste direktor Michael Masi kinnitas, et kohtunike käsutuses polnud tol hetkel pardakaamera videot, mida saab vaadata artikli allosas. Väljaanne Racefans.net juhib video põhjal tähelepanu, et Verstappen keerab kurvi sisenedes rooli vähem kui 45 kraadi, mille tulemusena ei mahu ta valgete rajajoonte vahele ära.

Verstappeni nägemus olukorrast: „Mõistagi proovisime mõlemad esimesena kurvi siseneda, seega pidurdasin pisut hiljem, et püüda positsiooni hoida. Rehvid olid juba pisut kulunud, mistõttu oli mu pidamine piiri peal. Arvan, et seepärast ma polnudki täielikult kurvi õigel trajektooril. Pisut laiema kaarega sõitmine on sellises olukorras ohutum variant.“