Erika Kirpu Tallinna Mõõga eel: pärast olümpiat olid väikesed terviseprobleemid 

Kodune naistele mõeldud MK-turniir on enamikele meie värsketele olümpiavõitjatele esimene kord pärast Tokyos kuldmedali kaela saamist võistlusolukorda sattuda. Kas vehklemisisu on naasnud? „Nüüd juba on. Nüüd juba tunnen, et tahan võistelda ja eriti seepärast, et võistlus toimub kodupubliku ees,“ sõnas Erika Kirpu.