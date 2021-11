Vormel 1 saab aegade esimese Hiina piloodi. Üle parda heidetud Giovinazzi: kui raha valitseb, võib F1 olla halastamatu 

Autosport kirjutab, et Zhou palkamist soodustas temaga kaasnev Hiina sponsorite raha. Zhou hakkab talli jagama soomlase Valtteri Bottasega, kes tuleb Mercedesest. Alfa Romeo tänavusi sõitjaid tuleval hooajal sarjas ei näe: Kimi Räikkönen lõpetab karjääri, Antonio Giovinazzi on sunnitud siirduma vormel E sarja.

„F1 on emotsioon, talent, masinad, risk, kiirus,“ kirjutas Giovinazzi täna hommikul sotsiaalmeedias. „Aga kui raha valitseb, võib see olla halastamatu.“

Hiinlane märkis Alfa Romeo pressiteates, et unistas F1-sarjas kihutamisest juba lapsena. „On privileeg alustada F1-karjääri ikoonilises meeskonnas, mis on minevikus tutvustanud maailmale nii palju noori talente,“ lisas Zhou.

„Unistus on nüüd reaalsus. Tunnen, et olen F1 väljakutseks hästi valmistunud. Järgmisel aastal on eesmärk õppida nii palju ja nii kiiresti kui võimalik. Hiina mootorispordi jaoks on see läbimurre. Tean, mu õlule kuhjub palju lootusi, aga võtan neid motivaatorina.“