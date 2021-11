UNELMATE FINAALI EI TULE! Muguruza alistas Badosa 

Kui Muguruza lahingus Kontaveitiga ei tähendanud meie tennisisti kaotus midagi hullu – pääs aastalõputurniiri alagrupist edasi oli Kontaveitil juba kindel – siis Badosa jaoks on võistlus läbi. Kahe hispaanlanna kohtumine lõppes Muguruza 6 : 3, 6 : 3 võiduga.

„Täna oli keeruline päev. Ma ei tundnud end väljakul endana ja ei mänginud sellist mängu nagu ootasin,“ sõnas Badosa ja lisas, et rahvuskaaslane mängis hästi ja oli otsustavatel hetkedel kindlam.

Badosa teekond aastalõputurniiril sai aga otsa. Kuidas 24aastane tennisist esimese kogemuse kokku võtab? „See on teistsugune ja intensiivne. Sa mängid iga kahe päeva tagant justkui suurturniiri finaalis, kuna sa kohtud esikaheksa mängijaga. See on teistmoodi ja ka vaimselt päris intensiivne,“ vastas ta.