Hyundai ralliäss: Neuville on praegu Tänakust tugevam 

„Loodetavasti on Hyundai tugev. Kuid uute autodega me ei tea, mis seisus on teised,“ rääkis ka tuleval hooajal MM-sarjas jätkav 38aastane hispaanlane. „Autod on väga palju muutunud, mitte ainult mootor. Arvan, et Hyundail läheb hästi, kuid Ford on alati tugev, kui sarja tulevad uued masinad. Viimasel ajal oli M-Spordil keeruline arengutega kaasas käia, aga selle põlvkonna autodega võitis esimese maailmameistritiitli näiteks Sebastien Ogier. Olen kindel, et ka Hyundail on hea auto.“