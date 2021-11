Kas võitude arvult maailmas esikohale tõusnud Kontaveit paneb aastale ilusa punkti? Uba: finaali otsustavad pisiasjad 

Varasemalt on Muguruza ja Kontaveit kohtunud viiel korral, millest hispaanlanna on võitnud kolm matši. Uba sõnul saab siiski järeldusi teha vaid viimasest kahest tänavu toiminud mängust, kui Kontaveit võitis Moskvas kindlalt 6 : 1, 6 : 1 ning aastalõputurniiri alagrupis jäi peale Muguruza skooriga 6 : 4, 6 : 4. „See teebki finaali eelloo põnevaks. Muguruza on üks ja ainus, kes suutis Anetti viimastel kuudel võita. Hispaanlanna teab, et suudab eestlanna alistada. Saab olema teenitult unetu öö. Kihlveokontorites on siiski imepisike soosik Kontaveit,“ lausub Uba.