Kriitikatulva alla jäänud Kalev/Cramo leegionär Silinš: „Tean ka ise, et ma pole hästi mänginud ja suudan paremini.“ 

„Tuju treeningul pole parim. Üks asi oli see kaotus, aga neid tuli varemgi. Kõik tahavad kiiremas korras taas võitma hakata, aga tiheda graafiku puhul on keeruline nii kaitses kui rünnakul probleeme ja detaile parandada. Asjad peavad paranema mängude käidus. Kõik on motiveeritud, aga olukord on karm. Et jah… tuju pole pole parim,“ lausub Silinš.