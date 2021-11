Eesti koondisesse kutsuti MM-valikmängudeks 14 mängijat, Kotsar ja Jõesaar jäävad kõrvale 

„Küllap korvpallisõbrad saavad aru, et Kullamäe ja Raieste on teistsuguses olukorras,“ lausus Toijala. „Käesoleval nädalal vahetus mõlema koduklubi peatreener. Eelmine Burgose meeskonna peatreener Žan Tabak Kullamäele mänguaega ei andnud, aga Kristian on kogu aja treeninud koos meeskonnaga. Tore oli veenduda, et ta on heas kehalises vormis ja tahab väga innustunult tulla koondise au kaitsma.“