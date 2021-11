Sprindilegend kahetseb? Bolt: oleksin võinud Tokyos kulla võita 

Jamaicalane usub, et tal oleks olnud šanss võita sel distantsil neljas järjestikune olümpiakuld, kui ta poleks neli aastat varem karjääri lõpetanud.

100 m jooksus võidutses mäletavasti itaallane Lamont Marcell Jacobs ajaga 9,80. Tegu pole sugugi kehva tulemusega, ent jääb Bolti nimel olevale maailmarekordile (9,58) alla 22 sajandikuga. Kaheksakordne olümpiavõitja on nüüdseks 35aastane, ent on veendunud, et Tokyo OMi võiduaeg oleks talle jõukohane olnud.