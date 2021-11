ÖÖSEL OTSEBLOGI | Kontaveit kohtub karjääri tähtsaimas matšis Muguruzaga 

Kokku on Muguruza ja Kontaveit kohtunud viiel korral, millest Hispaania tennisist on võitnud kolm matši. Tänavu toimunud Kremli karikavõistlustel jäi Kontaveit peale 6 : 1, 6 : 1.

Kontaveiti sõnul pole tal senise karjääri suurimas finaalis midagi kaotada: „Ma olin viimane, kes siia turniirile sai. Ma lähen seda mängu täiega nautima. Tulemust ei saa ju kontrollida. Saan kontrollida vaid seda, et ma annan endast homme kõik ja mängin nii hästi, kui suudan. Loodan, et tuleb hea võitluslik mäng, mida publikul on põnev vaadata.“