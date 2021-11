Kontaveiti sõnum unetutele eestlastele: „Teie toetus tähendab mulle väga palju!“ 

Muidugi on kahju, et Anett Kontaveit kaotas WTA aastalõputurniiri finaalis endisele maailma esireketile Garbiñe Muguruzale 3 : 6, 5 : 7. Kuid kes oleks veel napilt kuu aega tagasi osanud oodata, et Kontaveidil üldse tekib võimalus tiitlile mängida. Hooajale hirmkõva lõpu teinud eestlanna tõuseb nüüd ka maailma edetabelis karjääri kõrgeimale kohale, seitsmendaks!