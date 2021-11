Kontaveidi alistanud Muguruza: see on mu karjääri parima aasta! 

„Teadmine, et olen aastalõputurniiri võitja, kõlab suurepäraselt. Nädal ei alanud hästi, aga olin tugev ja ei andnud alla,“ vaatas Muguruza tagasi turniiri hapule algusele. Peale kaht mängu oli ta kirjas 2 : 6, 6 : 3, 6 : 4 võit Barbora Krejčíková üle ja 6 : 4, 2 : 6, 6 : 7 (6 : 8) kaotus teisele tšehhitarile Karolína Plíškovále. Nii oli hispaanlannal alagrupi viimase matši eel selg vastu seina ja ta pidi edasipääsuks alistama Anett Kontaveidi. Ta sai sellega hakkama skooriga 6 : 4, 6 : 4.

„Kuid turniir oli üsna närviline, sest alagrupis luges iga mäng. Tunnistan, et ühel hetkel arvasin, et kukkusin välja. Aga sisestasin endale, et pean andma endast parima ning tükk tüki haaval läksid asjad paremaks,“ lisas hispaanlanna.

Muguruza võitis 2016. aastal Prantsusmaa lahtised ning hooaeg hiljem Wimbledoni, millega ta tõusis toona maailma esireketiks. Kuid viimasel neljal aastal pole hispaanlannal suurturniiridel täistabamust tulnud.

„See on hea tunne, et suutsin võita kõva turniiri. Ma olin taas lähedal möödunud hooajal Austraalias. Aga selliste finaalide ja võitude nimel ma elan,“ jätkas 28aastane tennisist. „Viimane aasta oli raske, sest peale Austraalia lahtiste finaali läks maailma pandeemia pärast kinni. Tahtsin tänavu alustada sealt, kust toona pooleli jäin. See on mu parim aasta, sest olen stabiilsem, rahulikum, võitsin rohkem tiitleid kui iial varem ning nüüd sain selle trofee. See on justkui tiitlite tiitel,“ rääkis ta.