Itaalia esiliigasse siirdunud Lips: leegionärina kaasneb platsil suur vastutus 

Nii tehti Lipsuga kahe kuu pikkune leping, mida on võimalik pikendada. Eestlane selles probleemi ei näinud. „Armastan korvpalli mängimist ja see on õnn, et teen seda tööna. Kui su õlul on selline surve, et sa pead igal õhtul ennast tõestama, siis tulen igal juhul siit tugevamana välja. Loodetavasti on tiim koos minuga edukas,“ ütles ta.