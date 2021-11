PÕNEVAKS EI LÄINUDKI: Pärnu alustas eurosarja karmi ketukaga. Kapten: „Endiselt on mängus palju vajaka." 

Võit olekski olnud väiksemat sorti ime. Iisraeli klubi võitis mullu kodus kuldse duubli ning on suutnud põhikoosseisu säilitada ka tänavuseks hooajaks. Nii ongi koduliigas teenitud viis 3 : 0 võitu ehk kaotatud pole mitte üht geimi. Pärnu on aga Balti liigas saanud neli kaotust järjepanu ja probleeme on ka vigastustega.