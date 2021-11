M-Sport sai paika uue hooaja teise piloodi 

Seniste kuulujuttude põhjal võib arvata, et M-Spordis jätkab ka kohati väga lubavat minekut näidanud Adrien Fourmaux. Poole kohaga hakkab sõitma ilmselt Sebastien Loeb, kellega endiselt lepingut sõlmitud ei ole.

24aastane Greensmith tegi WRC-sarjas debüüdi juba 2014. aastal, kui sõitis kaasa hooaja viimasel Suurbritannia rallil. Seni on ta igal aastal sõitnud Ford Fiestaga. Tänavu on ta kogunud 60 punkti ja see annab talle kokkuvõttes üheksanda koha.