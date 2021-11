VIDEO | Klubile vägeva punktisaagi toonud Kregor Zirk purustas Hollandis taas Eesti rekordi 

„Eile õhtul algas Energy Standardi jaoks play-off’de teine matš, kus oleme vastamisi Toronto Titansi, DC Tridenti ja Aqua Centursionsitega,“ kirjutas 22aastane sportlane oma Facebooki leheküljel. „Tundub, et see on meile lihtne kohtumine, aga tegelikult on Energy tiimis veel vähem mehi kui nädal tagasi. Kuna võistkonda lisandus üks koroonapositiivne nädala algul, siis oleme stardis kõigest 11-mehega, kuigi peaks olema 14.

See näitab, kui oluline on koguda targalt punkte, mitte ainult võidu peale ujuda. Samal hetkel on mul kahju lugeda, kuidas enamik ajalehed kirjutavad, kui kiiresti ma ujusin ja mis koha ma sain, kuid mitte sellest, et olin ülekaalukalt kõige rohkem punkte teeninud ujuja. Reaalsus on see, et ISLi formaat ongi erinev tavavõistlusega võrreldes ning võimalikult paljude punktide toomine tiimile on alati prioriteet, isegi kui lõppaeg kannatab. Ühesõnaga, Eesti rekordi püstitamine on tore, aga minu jaoks oli mitu korda olulisem tuua need 18 punkti. Viimase kahe nädala tulemused on minust teinud selle ala paremuselt teise ujuja kogu ISLis.