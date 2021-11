Päästeliit soetas Thierry Neuville’i annetusega vähekindlustatud peredele vinguandureid 

Päästeliidu juhatuse esimehe Piia Kallase sõnul saab 160 peret üle Eesti omale vingugaasianduri koos paigaldusega.



„Vabatahtlikud päästekomandod tunnevad tänu sadadele ennetustöö tundidele oma kogukondi hästi ja nii suudeti suhteliselt kiiresti abi vajavate kodude arv kokku saada,“ sõnas Kallas.



Ta lisas, et päästeliidu ja vabatahtlike päästjate suurim soov on muuta Eesti kõige turvalisemaks paigaks: „Kui keegi meid toetab, püüame selle toetuse kohe otse, ilma ametnike ja bürokraatiata turvalisusesse investeerida.“



Vingugaasiandureid maale toova BK Eesti juht Erik Rajamäe: „Tegeleme turvasüsteemide hulgimüügiga juba aastast 1994 ja kõikide inimeste turvatunne on meie südameasi. Vingugaas on värvitu, lõhnatu ja maitsetu, samas väga ohtlik inimese organismile ning seetõttu on selle tuvastamiseks hädavajalik vingugaasiandur. Meil on väga hea meel, et koostöös Päästeliiduga saame aidata just neid, kellel seda kõige rohkem vaja on ning anname oma panuse muutmaks Eesti turvalisemaks.“



4000 eurot päästeliidule annetanud rallisõitja Thierry Neuville sõnas, et kõigil pole sedasi vedanud nagu temal ja paljud seisavad oma elus silmitsi suurte raskustega.



„Minu jaoks on teiste aitamine elu mõte. Vabatahtlikul päästel on minu jaoks suur tähendus. Päästeliit hõlmab erinevaid vabatahtlike rühmi, kes päästavad elusid iga päev, nähtud vaevast ja ajast sõltumata. Tahan tänada kõiki neid inimesi, kes panevad iga päev oma südame teiste päästmisesse. Nemad on tõelised kangelased,“ lausus rallisõitja.



Vabatahtlikud päästjad otsustasid abi anda edasi oma kogukonna nõrgematele – neile, kelle turvalisus võib olla kõige suuremas ohus.