Kaheksanda MM-tiitli suunas liikuv Ogier: peame homme samas vaimus jätkama 

Autoralli MM-sarja üldliider Sebastien Ogier hooaja viimasel etapil Monza rallil avapäeva järel teisel kohal. Toyota ässa edestab vaid tiimikaaslane Elfyn Evans, kes on ka ainuke, kellel on võimalik tiitli nimel võidelda. Kuna kahe piloodi vahe on aga 17 punkti, näib prantslasele olevat maailmameistriks tulek vormistamise küsimus ning karjääri viimast täispikka hooaega tegev rallilegend on ka ise senisega rahule jäänud.