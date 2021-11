OTSEPILT | Tallinna Mõõgal on Eesti epeenaistest jäänud heitlema veel vaid Kirpu 

„Põhimõtteliselt oli kõik kontrolli all, aga oli näha, et Katrina on kergelt närvis, kindlasti see oli [kaotuse] põhjus. Ja võib ka kindlalt öelda, et relv ei töötanud, sinna läks kindlasti kolm torget. Eks peab tunnistama, et see oli minu viga: olin kindel, et see oli rünnak, kui tuli ei läinud põlemagi, siis küsisin, et las kontrollib relva, sest see oli selge märk, et relv ei tööta ja oleks pidanud tegema vahetuse. Tuleb välja, et ise olin ka närvis, ei suutnud õigeid otsuseid langetada.